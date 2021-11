Handball: Linkshänder Wiede fällt für Länderspiele aus

Der Linkshänder der Füchse Berlin hatte das Bundesliga-Spiel seines Klubs am Sonntag beim TBV Lemgo (28:27) abbrechen müssen. Eine MRT-Untersuchung am Montag ergab, dass Wiede sich nicht schwerwiegend verletzt hat, wegen Flüssigkeit in der Kniekehle aber für unbestimmte Zeit aussetzen muss.

Gislason musste damit nach Füchse-Kapitän Paul Drux (Meniskus-Operation) und Kreisläufer Patrick Wiencek vom THW Kiel (familiäre Gründe) bereits die dritte Absage binnen weniger Tage hinnehmen. In Düsseldorf bereitet sich die deutsche Mannschaft seit Montag auf zwei Testspiele gegen Portugal vor, die Partien finden am Freitag in Luxemburg und am Sonntag in Düsseldorf statt.