Olympiasieger Wellbrock führt 16-köpfiges EM-Aufgebot an

Olympiasieger Florian Wellbrock führt das 16-köpfige Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Kurzbahn-Europameisterschaften in Kasan/Russland an, die am Dienstag beginnen.