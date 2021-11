Argentinien: Trainer durch Schüsse bei Drittliga-Spiel verletzt

Wegen Schüssen: Spielabbruch in Argentinien © AFP/SID/CARL DE SOUZA

In der dritten argentinischen Fußball-Liga ist einem Trainer während des Spiels in die Schulter geschossen worden. Bei der Partie zwischen Huracan Las Heras und Ferro de General Pico am Sonntag wurde der Coach der Auswärtsmannschaft, Mauricio Romero, getroffen, musste behandelt und mit einer Schusswunde ins Krankenhaus gebracht werden.