Angst vor Krawallen: Keine Lazio-Fans in Marseille

Begründet wurde das strikte Verbot mit dem "gewalttätigen Verhalten einiger Lazio-Anhänger", das "regelmäßig in der Nähe der Stadien und in den Stadtzentren, in denen die Spiele stattfinden", vorkomme. Das Spiel der Gruppe E findet am Donnerstag (21.00 Uhr) statt, das Hinspiel endete 0:0. Schon in Rom waren keine Gästefans zugelassen, gegen die Lazio-Anhänger gab es nach der Partie Rassismusvorwürfe.