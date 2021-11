Starker NHL-Start: Seider findet eigene Leistung "einigermaßen ordentlich"

Seider ist gut in seine erste NHL-Saison gestartet © AFP/GETTYIMAGES/SID/CLAUS ANDERSEN

Acht Vorlagen in den ersten neun Spielen, mehr als 22 Minuten Eiszeit pro Partie: Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit beeindruckenden Leistungen seine NHL-Karriere begonnen.

„Ich denke, ich bin einigermaßen ordentlich in die Saison gestartet“, sagte der 20-Jährige nach seinen ersten Auftritten für die Detroit Red Wings im Interview mit dem Fachmagazin Eishockey News .

Der Verteidiger, der vor zwei Jahren vom elfmaligen Meister als insgesamt sechster Spieler im NHL-Draft ausgewählt worden war, sieht sich noch in einer Eingewöhnungsphase. „Für mich ist noch immer alles neu“, berichtete der ehemalige Mannheimer, „und wenn wir gegen ein neues Team spielen, dann ist es wie eine neue Datenbank, die man im Kopf abspeichern muss, wie die verschiedenen Bewegungen der Gegenspieler.“

Über die AHL und Schweden zum Leistungsträger

Seider, der in der Nationalmannschaft schon bei zwei Weltmeisterschaften als spielstarker Verteidiger glänzte, hatte nach dem Draft zunächst in der unterklassigen AHL und dann beim schwedischen Erstligisten Rögle BK gespielt. Jetzt gehört er in Detroit nicht nur zu den größten Hoffnungsträgern für die Zukunft, sondern bereits zu den Leistungsträgern der Gegenwart.