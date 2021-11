FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann und Alphonso Davies vor Benfica Lissabon

Darf Julian Nagelsmann nach seiner Corona-Erkrankung zurück auf die Bayern-Bank? Können Leon Goretzka und Lucas Hernández gegen Benfica in der Champions League spielen? Die PK zum Nachlesen.

Julian Nagelsmann hofft zudem bei dem Spiel auf seine Rückkehr auf die Bank. Zuletzt hatte der 34-Jährige aufgrund seiner Corona-Erkrankung an der Seitenlinie gefehlt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

+++ Das war es +++

+++ Nagelsmann über die Defensiveinstellung +++

+++ Nagelsmann über Benfica +++

+++ Nagelsmann: Daran muss Upamecano arbeiten +++

„Es fällt jedem Innenverteidiger schwer, gegen schnelle und robuste Stürmer zu spielen. Gegen einen technisch schwachen und körperlich schlechten Angreifer kann ich auch noch spielen. Gegen körperlich robuste Spieler muss man in einer anderen Art verteidigen. Da kann man viel mit Videos machen. Da wird er sich auch entwickeln. Er muss von der physischen zur cleveren Abwehrhaltung dann übergehen. Aber er sieht nicht gegen jeden stabilen Stürmer schlecht aus.“

+++ Kehren Goretzka und Hernández zurück? +++

+++ Nagelsmann stärkt Tolisso +++

„Er war gegen Union einfach mal dran, zu beginnen. Im Supercup hat er nach der Einwechslung sehr gut gespielt. Er kann viele Positionen spielen und er hat eine große Qualität. Das sehe ich in den Trainingseinheiten und in den Spielen. Bleibt er fit, hat er einen großen Einfluss.“

+++ Das will Nagelsmann nach der Quarantäne machen +++

+++ Nagelsmann über 100. Königsklassen-Spiel von Lewandowski +++

+++ Nagelsmann schwärmt von Davies +++

„Er ist ein extrem lebensfroher Mensch, der sehr viel singt und lacht. Er hat eine sehr positive Art.Auf dem Feld hat er eine unglaubliche Dynamik und ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er wird einer der besten offensiven Linksverteidiger der Welt - wenn er es nicht schon ist.“

+++ Nagelsmann über Quarantäne +++

+++ Standards als neue Stärke? +++

„Ich bin grundsätzlich zufrieden. Wir haben einige Standardtore gemacht. Wir haben aber wenig Trainingszeit und deshalb auch wenig Zeit für Standards. Jedes dritte Tor fällt aber nach Standards. Ein Drittel des Trainings könnte also im Umkehrschluss für diese Aktionen eingeplant werden. Das schaffen wir aber nicht.“

+++ Nagelsmann über Defensivprobleme +++

„Ich finde, dass es immer ähnliche Muster sind, wenn wir Chancen zulassen. Gegen Union hatte der Gegner vor der Pause eine Phase, in der er sich ohne Druck in unsere Hälfte gespielt hat. Es geht um die letzten Schritte und die Aktivität, Zweikämpfe zu führen. Das haben wir schon deutlich besser gemacht.“

+++ Nagelsmann über sein mögliches Comeback +++

„Ich fühle mich gut. Natürlich merkt man noch, dass ich etwas im Körper hatte. Es gibt aber nichts mehr, was mich abhält. Ich gehe davon aus, dass der Test morgen negativ sein wird und ich dann dabei bin.“

+++ Keine Fragen mehr an Davies +++

+++ Hat der FC Bayern ein Defensivproblem? +++

+++ Daran arbeitet Davies +++

+++ Davies über Deutschkenntnisse +++

+++ Fehlt ein Abwehrchef, Herr Davies? +++

„Das ist kein Problem. So ein Spiel gegen Gladbach kann passieren. Wir haben lautstarke Leader hinten drin und wir sind sehr stark hinten. Wir werden auch noch besser. Lucas Hernández spricht nicht so viel, aber er gibt einem gute Tipps und hilft einem viel. Er ist einer unserer besten Jungs. Wir verständigen uns meist auf Englisch in der Abwehr.“