2. Bundesliga: Nürnbergs Sörensen erleidet Jochbeinbruch

Wie der Verein mitteilte, wurde der Däne bereits operiert. Der 25-Jährige hatte bei der 0:2-Niederlage in der ersten Halbzeit den Fuß eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen und musste zur Pause ausgewechselt werden.

Ob Sörensen schon am Freitag (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen mit einer Spezialmaske wieder auflaufen kann, ist noch offen. Bislang stand der Innenverteidiger in jedem Saisonspiel in der Startformation.