Lionel Messi spricht über Nulltarif-Wunsch von Barca und Mbappe-Probleme

Messi fühlt sich falsch bewertet

Messi wird irgendwann in die katalanische Metropole zurückkehren. „Wir werden zurückkommen, um in Barcelona zu leben, unser Leben wird sicher dort sein. Das will meine Frau, und ich will es auch“, sagte er, „ich würde gerne irgendwann Sportdirektor werden. Ich weiß nicht, ob es beim FC Barcelona sein wird oder woanders. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich dem Klub gerne helfen.“