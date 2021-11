Comeback? Julian Nagelsmann fehlt im Training des FC Bayern

Die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters bereitete sich am Montag auf das vierte Gruppenspiel in der Champions League vor - der Cheftrainer fehlte dabei einmal mehr. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich seit dem 21. Oktober in häuslicher Situation. Ob der 34-Jährige das Heimspiel gegen Benfica am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) verpassen wird, steht noch nicht fest.

Darüber wird wohl ein weiterer PCR-Test am Montag Ausschlag geben. In den letzten Spielen war Nagelsmann von seinem Co-Trainer Dino Toppmöller vertreten worden. Dieser hatte drei Siege eingefahren - stand aber auch bei der bitteren 0:5-Klatsche im DFB-Pokal an der Seitenlinie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)