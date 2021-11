Premier League: Tottenham Hotspur entlassen Trainer Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo ist nicht mehr Trainer bei Tottenham Hotspur! Das teilte der Klub am Montagvormittag mit. (NEWS: Alles zur Premier League)

Der Portugiese sowie sein Trainerstab mit Ian Cathro, Rui Barbosa und Antonio Dias seien von ihren Aufgaben entbunden worden, hieß es in dem Statement des kriselnden Premier-League-Vereins .

Santo raus - erneut Portugiese als Nachfolger?

Damit reagieren die Klubverantwortlichen auf die sportliche Krise mit durchwachsenen Leistungen, nur einem Sieg in drei Spielen der Europa Conference League sowie Tabellenplatz acht in der Premier League nach zuletzt fünf Niederlagen in sieben Partien. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)