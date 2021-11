Bericht: Sergio Ramos droht bei PSG die Vertragsauflösung

In seinen besten Tagen war Sergio Ramos ein Gigant des Weltfußballs, mittlerweile ist er kaum noch ein Mitläufer.

Zumindest sportlich tritt der einstige Superstar von Real Madrid praktisch gar nicht mehr in Erscheinung - die Schlagzeilen dominiert er aber auch als Langzeitverletzter von Paris Saint-Germain noch regelmäßig.

So auch an diesem Montag: Ein Bericht aus Frankreich verbreitete sich schnell über die Landesgrenzen hinaus und schlug auch in England und Spanien große Wellen. LeParisien hatte verkündet, dass PSG bei dem seit Monaten angeschlagenen Abwehrspieler über eine Vertragsauflösung nachdenke.