Haller will Dortmund auch im Rückspiel ärgern

Stürmer Sebastien Haller von Ajax Amsterdam will Borussia Dortmund auch im Rückspiel der Champions-League-Gruppenphase ärgern. "Durch die Unterstützung ihrer Fans, aber auch weil sich der BVB sicherlich revanchieren will, wird es für uns deutlich schwerer", sagte der 27-Jährige im Kicker-Interview vor der Partie am Mittwoch (21 Uhr/DAZN): "Wichtig wird sein, taktisch den Dortmundern Paroli zu bieten und ihnen mit Kontern wehzutun."