Oliver Kahn: Bei Hansi Flick ging es heftig zur Sache - Szene mit Salihamidzic

Oliver Kahn berichtet von deftigen Gesprächen in der Führungsetage des FC Bayern - und wie der Rekordmeister den Fall Hansi Flick und die Dreharbeiten zur eigenen Doku unter einen Hut brachte.

Mit Hansi Flick hat sich am Ende der letzten Saison einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des FC Bayern vorzeitig verabschiedet.

Und nicht nur in der Öffentlichkeit sorgte der Flick-Abschied für mächtig Wirbel. Auch hinter den Kulissen ging es bei den Bayern rund, wie Vorstandschef Oliver Kahn zugab.

In der neuen Bayern-Dokumentation „FC Bayern - Behind The Legend“ sprach der einstige Weltklasse-Torhüter über den Fall Flick - und wie schwer er sich mit den Dreharbeiten vereinbaren ließ. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)