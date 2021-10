FC Bayern: An diesen Problemen muss Nagelsmann jetzt arbeiten

Trotz des klaren Sieges bei Union Berlin offenbart der FC Bayern weiterhin Defizite in der Defensive. Stefan Effenberg legt den Finger in die Wunde.

Doch auch dieser Erfolg in der Bundesliga täuschte nicht darüber hinweg, dass bei den Bayern derzeit nicht alles nach Wunsch läuft. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Frage der Reporterin, was passiert wäre, wenn Union zu Beginn des Spiels nicht so unkonzentriert agiert hätte, bügelte der Bayern-Star zwar mit Verweis auf zu viele Konjunktive ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Doch so ungefährdet wie es das Resultat aussagt, war der Sieg tatsächlich nicht. Denn die Bayern mussten trotz mehrfacher, hoher Führung bis in die Schlussphase hinein um die drei Punkte zittern.

Union-Boss hadert mit „Millimetern“

Union war häufig drauf und dran, das Spiel noch einmal richtig spannend zu machen. Am ehesten kurz vor Pause, als Sheraldo Becker bei seinem vermeintlichen Tor zum 2:3 im Abseits stand. „Das war wirklich nur um Millimeter Abseits“, sagt Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Auch nach der Pause ließen sich die Bayern viel zu häufig in die eigene Hälfte drängen und mussten sich bei Manuel Neuer bedanken, dass die Berliner sie nicht in noch größere Schwierigkeiten brachten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Innerhalb von zehn Minuten musste der Nationaltorhüter viermal den drohenden Anschlusstreffer verhindern. Wäre den Unionern in dieser Phase zumindest ein Treffer gelungen, „wäre das noch mal interessant geworden“, findet Ruhnert.

Stanisic in der Kritik

Viele Szenen in dieser Phase, in denen die Bayern-Abwehr alles andere als sattelfest wirkte und den Gegner immer wieder zu Chancen kommen ließ, erinnerten an das Pokal-Debakel vom vergangenen Mittwoch.