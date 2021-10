DTM: Maximilian Götz spricht über Titel, Zukunft und Stallorder-Zoff

Stallorder-Zoff in der DTM

Der 35-Jährige wurde von seinen Mercedes-Markenkollegen auf den letzten Metern zum Titel getragen. So hat zum Beispiel Lucas Auer (Winward), der das Rennen souverän gewonnen hätte, so viel Tempo herausgenommen, dass Götz gute 15 Sekunden Rückstand aufholen konnte. Auch Auers Teamkollege Philip Ellis, der lange Zweiter war, ließ Götz passieren. (DTM-Fahrerwertung)

Dafür hagelte es Kritik von allen Seiten. Doch der Ochsenfurter will sich davon nicht beirren lassen. „Die Kritik ist ziemlich schnell an meinem Champagner-vollgespritzten Overall abgeprallt. Im Motorsport wird immer viel diskutiert. Ich glaube, die anderen Teams waren eher neidisch, dass wir fehlerfrei geblieben sind“, machte Götz bei SPORT1 deutlich.

Und weiter: „Ich bin von Rang acht losgefahren und habe mich dann in die Position gebracht, gewinnen zu können. Das war aus eigener Kraft. Dass ich am Ende Lucas (Auer, Anm. d. Red.) und Philip (Ellis, Anm. d. Red.) als Unterstützung hatte, das hätte jeder andere auch gemacht. Hätten wir es nicht gemacht, hätte wahrscheinlich jeder gefragt: Wie blöd sind die denn? Haben es in der Hand und schmeißen den Titel weg? Am Ende des Tages stehen wir in den Geschichtsbüchern.“