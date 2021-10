Anzeige

Serie A: Zlatan Ibrahimovic bei Sieg von AC Mailand bei AS Rom mit 400. Liga-Tor Ibrahimovic knackt Meilenstein bei Sieg

Beim Sieg von AC Mailand ragt Zlatan Ibrahimovic heraus. Der Schwede führt sein Team mit einem Freistoß auf die Siegerstraße. Mit dem Tor schafft er einen Meilenstein.

Meilenstein für Zlatan Ibrahimovic!

Der schwedische Superstar hat beim 2:1-Sieg des AC Mailand bei AS Rom sein insgesamt 400. Liga-Tor erzielt.

Der 1:0-Führungtreffer per Freistoß in der 25. Minute war dabei der 150. Treffer in der Serie A von Ibrahimovic - und das ausgerechnet gegen José Mourinho, einen seiner Lieblingstrainer.

Ibrahimovic erzielt erstes Tor vor knapp 22 Jahren

Das erste seiner 400 Tore erzielte er fast exakt vor 22 Jahren am 30. Oktober 1999 für Malmö FF im Spiel gegen Västra Frölunda IF. In seiner Heimat war Ibrahimovic zwölf Mal in der zweiten Liga und vier Mal in der erstklassigen Allsvenskan erfolgreich.

Die meisten seiner Profi-Tore erzielte er in der Serie A, insgesamt kommt er in Italien bereits auf 150 Treffer für Juventus, Inter und Milan.

In der Ligue 1 war der 40-Jährige 113 Mal für PSG erfolgreich, hinzu kommen 53 Tore in der MLS für Los Angeles Galaxy, 35 in der niederländischen Eredivisie für Ajax Amsterdam, 17 bei Manchester United in der englischen Premier League sowie 16 in der spanischen La Liga für den FC Barcelona.