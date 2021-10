World Series of Darts Finals: Michael van Gerwen scheitert im Halbfinale an Jonny Clayton

Nächster Titel futsch! Michael van Gerwen scheitert bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam bereits im Halbfinale.

Bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam scheiterte MvG im Halbfinale an Jonny Clayton mit 11:6. „Mighty Mike“ erwischte dabei einen denkbar schlechten Start und geriet schnell mit 1:4 in Rückstand. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)