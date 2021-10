Serie A, Juventus Turin: Juve-Krise spitzt sich zu - Trainer Allegri in der Kritik

Für Massimiliano Allegri und Juventus Turin läuft es in der Serie A schlecht © Imago

Die Krise bei Juventus Turin spitzt sich immer mehr zu, die Presse zürnt. Coach Allegri zieht die Zügel an, droht aber schon bald selbst Geschichte zu sein bei der Alten Dame.

Die stolze Alte Dame, sie geht am Stock - verkommen zu einem seines Selbstbewusstsein beraubten Mickerlings: Es sind schwierige Zeiten für Juventus Turin.

„Schande über dich, Juve! Eine Horrorsaison, die ausgerechnet an Halloween einen neuen Tiefpunkt erreicht hat“, ätzte etwa Tuttosport - während die Gazzetta dello Sport nach zwei peinlichen Pleiten binnen einer Woche bereits Trainer Massimiliano Allegri anging (“Die Katastrophe Max“) und von einem „Albtraum“ schrieb: „Juve ist identitäts- und ideenlos.“

Erst das 1:2 am Mittwoch zu Hause gegen Sassuolo Calcio verloren, dann die Pleite bei Hellas Verona mit dem gleichen Resultat, obendrein das dritte sieglose Ligaspiel am Stück.

Serie A: Juventus-Krise spitzt sich zu

Mit vier Niederlagen in elf Spielen ist Juventus nur Tabellenneunter in der Serie A, hat mit dem Titelkampf rein gar nichts zu tun. Der Pokalsieger hat nun schon 16 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel und 13 auf Verfolger AC Mailand, der noch ein Spiel weniger bestritten hat.

„Wir müssen uns schämen. Wir dachten, wir wären besser als unsere Gegner, aber im Moment sind wir es nicht“, meinte Allegri dazu - und zieht die Zügel nun deutlich an.

Die Abschottung von der Öffentlichkeit in Form eines Trainingslagers soll den vollen Fokus auf das Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker ) und das danach folgende Ligaspiel gegen die AC Florenz richten.

Der klare Auftrag der Klub-Bosse an Allegri war: Nach Platz vier in der Vorsaison hinter dem meisterlichen Inter Mailand sowie Milan und Atalanta Bergamo dem Team in dieser Spielzeit neues Leben einhauchen im Kampf um den Scudetto.