NFL: Amon-Ra St. Brown geht mit Detroit Lions gegen Philadelphia Eagles unter

Rookie Amon-Ra St. Brown hat die bislang höchste Pleite in seiner noch jungen NFL-Karriere erlitten.

Quarterback Jared Goff enttäuschte dabei auf ganzer Linie. Der 27-Jährige wurde insgesamt fünfmal gesackt - so oft wie noch nie in dieser Saison. Goff brachte 25 von 34 Pässen für 222 Yards an den Mann.