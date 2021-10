Formel 1: Lewis Hamilton hilft Engagement für Rassengleichheit auf der Strecke

Momentan befindet sich der siebenmalige Weltmeister in der Formel 1 in einem seiner härtesten Titelkämpfe gegen Max Verstappen von Red Bull.

Hamilton „stärker als je zuvor“

„Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich eine Aufgabe im Leben habe und es nicht nur darum geht, Meisterschaften und Rennen zu gewinnen. Das ist alles cool, aber ich möchte auch etwas bewirken können, um den jungen Leuten zu helfen. Mental bin ich stärker als je zuvor, und das ist ein großer Teil davon. Mental war ich ohnehin schon lange stark, aber ich glaube, das hat mich noch mehr gefestigt. Ich lasse mich von all dem, was hier passiert, nicht ablenken. Ich komme an und tue das, was ich gerne tue. Das ist positiv.“