Nach Pokal-Rausch: Gladbach löst Pflichtaufgabe

Dem Rausch folgte die nächste Party: Borussia Mönchengladbach hat vier Tage nach dem historischen Pokal-Triumph gegen Bayern München auch die Pflichtaufgabe in der Liga gegen den VfL Bochum gelöst - musste in der Schlussphase aber noch einmal zittern. Der fünfmalige deutsche Meister besiegte den Aufsteiger verdient mit 2:1 (2:0) und schob sich auf Platz zehn vor.

Die Borussia blieb auch in der Folge spielbestimmend, im Gegensatz zum denkwürdigen Pokalabend schlichen sich aber auch einige Fehler in die Kombinationen ein.

Auch defensiv erlaubten sich die Gladbacher ab und an Nachlässigkeiten. Bochum mangelte es aber an Qualität, um diese zu bestrafen. Diese hatte die Fohlen-Elf. Plea legte sehenswert für Hofmann ab, und der Nationalspieler hämmerte den Ball aus leicht spitzem Winkel ins Tor. Diese sehenswerte Aktion versetzte die Fans fast die gesamte Halbzeitpause in Feierstimmung.