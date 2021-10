Bundesliga: Borussia Mönchengladbach mit Arbeitssieg gegen VfL Bochum

Darum ist Embolo so wichtig für Gladbach

Borussia Mönchengladbach feiert nach der Pokal-Gala auch in der Bundesliga wieder einen Sieg. Die Fohlen bezwingen kämpfende, aber unterlegene Bochumer, müssen am Ende aber zittern.

Borussia Mönchengladbach hat nach dem rauschenden Pokal-Fest auch in der Bundesliga einen Sieg einfahren können. Die Fohlen bezwangen den VfL Bochum nach einer zittrigen Schlussphase mit 2:1 und verbesserten sich auf Platz zehn in der Tabelle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ganz zufrieden schienen die Spieler dennoch nicht. „Wenn wir zu null gespielt hätten, wäre ich um einiges glücklicher gewesen“, sagte Matthias Ginter bei DAZN . „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viel zugelassen. Es war total unnötig. Wir hatten das Glück, zu häufig sollte uns das aber nicht passieren.“

Alassane Pléa (12.), der im Pokal gegen den FC Bayern nicht in der Startelf gestanden hatte, und Jonas Hofmann (40.) trafen für das Team von Trainer Adi Hütter. Danny Blum brachte den VfL durch einen Traumfreistoß noch mal heran (86.). In der Folge stand das Spiel auf der Kippe, am Ende konnte Gladbach den Sieg aber über die Zeit retten.