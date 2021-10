DFB-Pokal-Auslosung: BVB muss nach St. Pauli - Gladbach tritt in Hannover an

Titelverteidiger BVB ist bei Zweitligaspitzenreiter FC St. Pauli gefordert, Borussia Mönchengladbach tritt nach der 5:0-Gala gegen München bei Hannover 96 an.

RB Leipzig empfängt Hansa Rostock

Eines der emotionalsten Duelle dürfte in Berlin steigen, die Hertha empfängt den Stadtrivalen Union.

In weiteren Erstliga-Vergleichen spielt die TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg, der VfL Bochum will gegen den FSV Mainz 05 das Viertelfinale erreichen.

1860 mit Heimspiel gegen Karlsruher SC

„Das ist ein gutes Los, ich denke, wir werden ein Spiel auf Augenhöhe sehen“, sagte 1860-Torjäger Sascha Mölders, der in der ARD -Sportschau zugeschaltet war.

Achtelfinale findet im Januar statt

Das Achtelfinale wird am 18. und 19. Januar ausgespielt.

Der weitere Terminplan sieht das Viertelfinale am 1. und 2. März und das Halbfinale am 19. und 20. April vor. Das Endspiel steigt am 21. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion.