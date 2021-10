Bundesliga: FC Augsburg - VfB Stuttgart 4:1, FCA landet Befreiungsschlag

Die kriselnden Fuggerstädter schossen den VfB Stuttgart nach Rückstand mit 4:1 (1:1) aus der WWK Arena und fuhren damit den zweien Saisonsieg ein. Ein Befreiungsschlag. Zuvor hatte Augsburg in keinem Ligaspiel mehr als ein Tor erzielt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Chris Führich (7.) hatte die Stuttgarter mit seinem ersten Bundesligator zunächst in Führung gebracht. Doch zwei Eckbälle drehten das Spiel für die Weinzierl-Elf: Erst traf Reece Oxford (30.) zum Ausgleich, dann war Innenverteidiger-Kollege Jeffrey Gouweleeuw (53.) ebenfalls per Kopf erfolgreich. Joker Florian Niederlechner (72.) und Alfred Finnbogason (81.) machten dann alles klar.

„Die Art und Weise ist das Entscheidende. Die Mannschaft ist nach dem Rückstand beeindruckend zurückgekommen und hat hochverdient gewonnen. Ein riesiges Kompliment an die Truppe. Es ist eine überragende Stimmung“, freute sich Augsburgs Manager Stefan Reuter bei DAZN .

Didavi findet deutliche Worte

Der 31-Jährige redete sich regelrecht in Rage und wollte auch die schwierige Personelle Situation nicht als Ausrede zulassen: „Nichts gegen Augsburg, aber sie haben uns nicht an die Wand gespielt. Wenn du dann 4:1 verlierst. Es lag an uns. Da geht es nicht um jung oder alt. Das war nichts heute. Wenn die Einstellung gestimmt hätte, dann kann man darüber reden, wer fehlt. Das zählt für micht heute alles nicht.“