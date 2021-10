Borger zur DOSB-Wahl: "Die Athleten sollten an erster Stelle stehen"

Der Einfluss der Sportlerinnen und Sportler im organisierten Sport bleibt auch mit Karla Borger an der Spitze das Kernthema im Verein Athleten Deutschland. Am Tag nach ihrer Wahl zur Präsidentin der unabhängigen Interessenvertretung erneuerte die Beachvolleyballerin die Kritik ihres Vorgängers Max Hartung am Vorgehen des Dachverbandes DOSB bei dessen Suche nach einer neuen Führung.

Auch sie interessiere, was der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf die Vorwürfe antwortet, die Athletinnen und Athleten seien kein Teil des Prozesses vor der Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar. Dort wählt der DOSB den Nachfolger von Alfons Hörmann als neuen Präsidenten. "Die Athletinnen und Athleten sollten an erster Stelle stehen, es ist sinnvoll uns einzubinden", sagte Borger am Sonntag: "Das ist bisher nicht geschehen, wie ich es mitbekommen habe."