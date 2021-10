Model Lindsay Brewer macht im Alfa-Sauber in der Formel 1 auf sich aufmerksam

Lindsay Brewer verdient ihr Geld als Model und Influencerin. Beim Grand Prix in Austin macht sie aber einen Ausflug in die Formel 1. Sie hat selbst Benzin im Blut.

Hauptberuflich ist Lindsay Brewer mittlerweile Model und Influencerin. Sie brachte auch eine eigene Krypto-Währung heraus. Beim Großen Preis der Formel 1 in Austin saß die 23-Jährige aber in einem Alfa-Sauber und erfüllte sich damit einen großen Traum. Doch wie kam es dazu? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Brewer: „Keiner glaubt mir, dass ich Rennfahrerin bin“

Brewer war ein vielversprechendes Talent im Kart und galt in den USA als „Zukunft des Indycars“, so etwas wie der amerikanischen Formel 1. Mittlerweile nimmt sie allerdings nur noch als VIP-Gast an den Rennen teil und fährt nur noch sporadisch in einer Tourenwagen-Serie mit.