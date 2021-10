Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum live im TV, Stream, Ticker

Darum ist Embolo so wichtig für Gladbach

Borussia Mönchengladbach geht nach dem Sieg über den FC Bayern als klarer Favorit in das Duell mit dem VfL Bochum - das nach zehn Jahren sein Comeback in der Bundesliga feiert.

Wiedersehen macht Freude: Zehn Jahre nach ihrem Relegationsduell treffen Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum wieder in der Bundesliga aufeinander.

An das letzte Duell mit seinem Ex-Klub erinnert sich Max Eberl gerne.

Bundesliga: Gladbach - Bochum unter unterschiedlichen Vorzeichen

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) trifft Gladbach wieder auf Bochum - erstmals seit Januar 2010 wieder in der Bundesliga. „Es freut mich persönlich sehr, dass Bochum wieder da ist“, sagte Eberl, der von 1994 bis 1997 selbst für den VfL spielte, „Bochum hat sich erholt vom damaligen Knockout.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die aktuelle Entwicklung der Bochumer, die mit dem Rückenwind von drei Pflichtspielsiegen in zwölf Tagen anreisen, findet Eberl aber „beeindruckend: Sie sind verdient aufgestiegen und spielen auch in der ersten Liga eine gute Rolle“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gladbach nach Sieg über Bayern klarer Favorit

An die letzten Bundesligaduelle erinnert man sich beim Aufsteiger gern: Denn die letzten 15 hat Bochum nicht verloren. Vor 24 Jahren, am 13. September 1997, gab es mit 1:2 am legendären Bökelberg die letzte Niederlage. Eberl war da gerade nach Fürth gewechselt, aber Thomas Reis stand noch für den VfL auf dem Platz.