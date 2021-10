THW Kiel um Filip Jicha nach Wirbel um Sander Sagosen in der Krise

Filip Jicha war fassungslos. „Das ist eine sehr bittere Pille für uns. Mehr noch: eine Blamage“, schimpfte der Trainer des THW Kiel und las seinen Stars nach der 25:29-Lehrstunde bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke , dem vierten (!) sieglosen Ligaspiel in Folge, in aller Öffentlichkeit die Leviten.

Jicha sprach von „zu vielen Ausreden“, redete von „viel Unruhe“ und davon, dass „keiner“ am Ende Verantwortung übernommen hätte - und so kam der frühere Welthandballer nach der „Riesen-Enttäuschung“ zu dem ernüchterndem Schluss: „Momentan müssen wir über die Meisterschaft nicht reden.“ (NEWS: Alles Wichtige zur HBL)

THW Kiel in erster Krise unter Trainer Jicha

Wird Sagosen-Deal am Sonntag verkündet?

Das war aber spätestens am Sonntag überhaupt kein Thema mehr: Am Nachmittag sollte Sagosens Vorstellung in Trondheim erfolgen - der nächste Stich in die Kieler Handball-Seele. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga)