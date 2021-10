Anzeige

NFL: Ja'Marr Chase beeindruckt bei Cincinnati Bengals - bester Rookie-Receiver? Diese Rookie-Sensation schockt die NFL

Franziska Wendler

Receiver Ja‘Marr Chase absolviert in der College-Saison 2020 kein einziges Spiel. Nun ist der Bengals-Profi auf dem Weg, der beste Rookie-Receiver der NFL-Geschichte zu werden.

Schlechter könnten die Voraussetzungen für einen Spieler vor einem NFL-Draft eigentlich nicht sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Für gewöhnlich versuchen sich College-Spieler in ihrer letzten Saison für eine Karriere in der NFL zu empfehlen. Scouts der 32 NFL-Teams besuchen die Spiele, der Combine schafft zudem Klarheit über Fitness und Geschwindigkeit.

Einer, der dieses wichtige letzte College-Jahr nicht absolviert hat, ist Ja‘Marr Chase. Der Wide Receiver entschied sich im August 2020 aufgrund der Corona-Pandemie, nicht an der College-Football-Saison teilzunehmen.

Chase absolvierte ein Jahr lang kein Spiel

Ohne auch nur ein einziges Spiel absolviert zu haben, wurde der Passempfänger im diesjährigen Draft von den Cincinnati Bengals an Position fünf und damit als erster Receiver ausgewählt. Einen wirklich guten Eindruck machte Chase zu Beginn aber wahrlich nicht.

In der Preseason spielte er schwach und ließ mehrere fangbare Pässe fallen. Sein Pick wirkte oberflächlich betrachtet wie der nächste Flop in der Kaderplanung einer Franchise, die in den vergangenen beiden Jahren mit zwei und vier Saisonsiegen unter ferner liefen performte.

Zwei Monate später stellt sich die Situation allerdings gänzlich anders dar. In den ersten sieben Saisonspielen fing der 21-Jährige 35 Pässe für 754 Yards und sechs Touchdowns.

Mehr als 200 Yards gegen die Ravens

Seit Harlon Hill im Jahr 1954 gelangen keinem Rookie-Receiver mehr Passing Yards in den ersten sieben Spielen. Auch die durchschnittlich 21,5 Yards pro Catch sind eine mehr als nur beeindruckende Quote.

Im Division-Duell mit der eigentlich bärenstarken Ravens-Defense gelangen ihm am vergangenen Wochenende 201 Yards. Der letzte NFL-Debütant, der in dieser Dimension ablieferte, war Buccaneers-Star Mike Evans, dem im Jahr 2014 beeindruckende 209 Yards in nur einem Spiel glückten.

Dass Chase zudem noch einen Touchdown fing, rundete seine Performance perfekt ab. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Chase erhält eine Auszeichnung nach der anderen

Mehrfach wurde der Youngster inzwischen mit dem „Rookie of the Week“-Award geehrt. Die Auszeichnung zum „Rookie of the Year“ scheint ihm schon jetzt beinahe sicher. Chase ist derzeit auf dem besten Wege, reihenweise Rookie-Rekorde zu brechen.

Dass die Bengals den 21-Jährigen im Draft auswählten, obwohl er ein Jahr lang kein einziges Spiel absolviert hatte, hatte durchaus seinen Grund: die bereits bestehende Connection mit Quarterback Joe Burrow.

Beide spielten gemeinsam für die Louisiana State University. Im Jahr 2019, als der Spielmacher mit sagenhaften 60 Touchdown-Pässen für Aufsehen sorgte, war Chase dessen liebste Offensivwaffe. 20 der 60 Touchdowns gingen seinerzeit auf das Konto des Receivers, insgesamt brachte er 84 Catches für 1.780 Yards auf das Scoreboard.

Mixon lobt Receiver für Block

Die LSU-Verbindung aus College-Tagen war auch in der NFL schnell wieder geknüpft. „Man kann es sehen und fühlen. Sie wissen, wie sie miteinander kommunizieren können. Das ist für mich sehr aufregend. Sie müssen sich nicht kennenlernen, sie kennen sich schon“, schwärmte kürzlich Offensive Coordinator Brian Callahan. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Chase ist aber nicht nur als Receiver eine große Bereicherung für seine Franchise. In Woche sechs setzte er einen eindrucksvollen Block gegen Lions-Safety Will Harris, als Bengals-Running-Back Joe Mixon zu einem 40-Yard-Touchdown in Richtung Endzone sprintete.

Mixon machte im Anschluss mehr als nur deutlich, wer für seinen Erfolg verantwortlich ist. „Das ist sein Touchdown. Das war nicht meiner. Er hat einen Wahnsinns-Block gestellt. Er hat da einen zu Boden geworfen. Ich habe die Aktion nur zu Ende gebracht“, teilte er US-Reportern mit.

Bengals mit bester Bilanz der AFC

Nach zwei desaströsen Jahren sind die Bengals erstmals seit 2015 wieder auf Playoff-Kurs. Fünf Siege bei nur zwei Niederlagen stehen auf ihrem Konto, kein Team in der gesamten AFC hat eine bessere Bilanz.

Großen Anteil daran hat selbstverständlich Ja‘Marr Chase, dessen ist sich auch Head Coach Zac Taylor bewusst: „Er ist alles, was wir von ihm erwartet und uns erhofft haben.“

Wenn nicht sogar noch viel mehr.

