Wegen Lionel Messi: PSG-Boss Leonardo schimpft

Im Video: Marseille-Fan will Messi an den Kragen!

PSG-Stars viel unterwegs

Tatsächlich war gegen Lille unübersehbar, dass der 34-Jährige nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Dass die langen Reisen zur argentinischen Nationalmannschaft und die körperlich oft sehr intensiven Spiele in Südamerika damit etwas zu tun haben könnten, ist zumindest naheliegend. Gegen Leonardos These spricht, dass Messi schon vor zwei Wochen von seinem letzten Länderspiel-Trip zurückkehrte.

„So kann man über Messi nicht reden“

Was sich von Messi noch nicht allzu häufig behaupten lässt: In der Champions League schoss er zwar schon drei Tore, in der Ligue 1 ging er aber in bisher fünf Spielen leer aus.