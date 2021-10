Bundesliga: Union-Boss Oliver Ruhnert über Anfangsphase gegen FC Bayern

„Insgesamt war die erste halbe Stunde von uns absolut unterirdisch und auch nicht so, wie wir das normalerweise tun. Da muss man nichts schön reden“, sagte Oliver Ruhnert im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Was Unions Geschäftsführer Profifußball meint: Schon nach 35 Minuten lag seine Mannschaft gegen die Bayern mit 0:3 zurück. Bis zum Schlusspfiff hielt der Gastgeber zwar sehr gut mit, konnte die Münchner aber am Ende nicht mehr wirklich in Bedrängnis bringen.