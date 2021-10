Sergio Agüero vom FC Barcelona wegen Herz-Sorgen über Nacht im Krankenhaus

Sergio Agüero vom FC Barcelona klagt beim Spiel gegen Alaves über Beschwerden in der Brust. Nach dem Herz-Schreck muss er über Nacht ins Krankenhaus.

Der Argentinier musste nach einer Schrecksekunde am Samstag beim 1:1 gegen Deportivo Alaves ins Krankenhaus eingeliefert werden und dort auch über Nacht bleiben. (BERICHT: Agüero-Schreck! Barca patzt erneut)

Agüero fasst sich an die Brust

Der Angreifer war nach einem Luftzweikampf in der 41. Minute benommen am Boden liegen geblieben und musste einige Minuten lang behandelt werden.

Dabei bildeten Spieler beider Teams einen Kreis um ihn. Agüero fasste sich an die Brust und hatte offenbar Atembeschwerden.

Herz-Untersuchung im Krankenhaus

Er wurde für eine Herzuntersuchung in ein Krankenhaus gebracht, teilte der Verein am Abend via Twitter mit.