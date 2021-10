Neureuther: Skigebiete müssen "Nachhaltigkeitsdenken verinnerlichen"

Neureuther hofft auf mehr Nachhaltigkeit in Skigebieten © FIRO/FIRO/SID

„Es wird natürlich Energie verbraucht da oben, da brauchen wir nicht drüber reden. Gletscher wird es in 40 bis 50 Jahren nicht mehr geben. Die Skigebiete stehen vor der Aufgabe, sich umweltfreundlich aufzustellen und das Nachhaltigkeitsdenken zu verinnerlichen“, sagte Neureuther im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Aus Sicht des 37-Jährigen ist es falsch, Skigebiete auszubauen oder miteinander zu verknüpfen, sodass noch größere Gebiete auf noch mehr Flächen entstehen. „Das Geld, das man für Erweiterungen ausgibt, sollte man lieber in nachhaltigere Bahnen, in energieeffizientere Beschneiungsanlagen und in die Forschung investieren“, forderte Neureuther.