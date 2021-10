Bundesliga, VfB Stuttgart: Wahid Faghir als neuer Hoffnungsträger

Wahid Faghir, zarte 18 Jahre alt und in seinem zweiten Bundesligaspiel, traf in der dritten Minute der Nachspielzeit unter Mithilfe des Union-Verteidigers Timo Baumgartl zum 1:1-Endstand gegen Berlin und sicherte den Stuttgartern damit einen wichtigen Punkt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit seinem Treffer schoss sich der Neuzugang nicht nur in die Herzen der VfB-Fans, sondern avancierte hinter Timo Werner zum zweitjüngsten Torschützen des VfB in der Bundesliga.

Top-Klubs um Tottenham und Milan zeigten Interesse

Die Profi-Karriere von Wahid Faghir begann im vergangenen Sommer in seinem Geburtsort Vejle beim dort ansäßigen Boldklub. Dort hatte er mit 15 Jahren seinen ersten Profivertag unterschrieben. In seiner Premierensaison in Dänemarks zweithöchster Spielklasse kam Faghir auf drei Tore und zwei Vorlagen in zehn Spielen.