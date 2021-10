Formel 1: Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger liefern sich Simulator-Duell

Auer: So kommt man in die Formel 1

Heinz-Harald Frentzen beendete 2003 seine Formel-1-Karriere. In München steigt der Vizeweltmeister von 1997 wieder in ein Cockpit und liefert sich ein Duell mit einem alten Bekannten.

In Teilen zumindest. Bei der offiziellen Eröffnung der Racing Lounge von „Racing Unleashed“ in der Motorworld München fuhren Ex-Formel-1-Star Heinz-Harald Frentzen und der Österreicher Karl Wendlinger in den Simulatoren der Rennlounge gegeneinander.

Kaltenborn als Geschäftsführerin tätig

„Simulatoren wie unsere machen den Motorsport nachhaltig, sicherer und kostengünstiger“, sagt Kaltenborn, die die Simracer aus ihren Wohnzimmern in die High-End-Geräte von Racing Unleashed holen will.

Duell Wendlinger vs. Frentzen

Frentzen genießt Simulator-Action

Fazit Frentzen: „Wenn ich so ein Ding im Wohnzimmer hätte, käme ich nicht mehr raus. Die Motivation, mich von Kurve zu Kurve und Runde zu Runde zu steigern, die habe ich immer noch in mir.“

Fabian Vettel schwärmt vom Simulator

Kurios: Der Bruder von Formel-1-Star Sebastian Vettel konnte so erstmals das Gefühl erleben, das sein Bruder 2020 in der Königsklasse auch hatte. „Formel-1-Fahren ist immer etwas Besonderes“, so Fabian Vettel, der zuletzt in der ADAC GT4 Germany am Hockenheimring Platz vier belegte.