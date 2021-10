MLB: Atlanta einen Sieg vom Titel entfernt

Die Atlanta Braves sind in der World Series nur noch einen Sieg vom ersten Titel seit 26 Jahren in der Major League Baseball (MLB) entfernt.

Die Atlanta Braves sind in der World Series nur noch einen Sieg vom ersten Titel seit 26 Jahren in der Major League Baseball (MLB) entfernt. Die Braves gewannen in der Nacht zum Sonntag 3:2 gegen die Houston Astros, in der Finalserie steht es damit 3:1 für Atlanta. Während des Spiels sorgte Ex-Präsident Donald Trump mit einer umstrittenen Anfeuerungsgeste für Unmut.