FC Bayern: Impf-Kritik an Kimmich von Eintracht-Frankfurt-Vorstand Hellmann

„Wir haben mit Joshua Kimmich jemanden, der an einer Impfkampagne teilnimmt, aber selbst nicht geimpft ist. Da müssen wir aufpassen, dass das, was wir vorleben wollen, nicht hinter einer fehlenden Glaubwürdigkeit zurückfällt“, sagte Hellmann bei Bild . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eintracht-Vorstand mit Impf-Kritik an Kimmich

„Aber ich halte die Begründung (Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien, d. Red.) nicht für gut und ich halte sie in der Öffentlichkeit so dargelegt für nicht gut. Weil die Befürchtung da ist, dass sich das viele zu eigen machen und einige Leute das für sich reklamieren werden. Das wirft kein gutes Licht auf ihn und es wirft kein gutes Licht auf die Fußballbranche.“

Zuletzt hatten bereits die Rechtspopulisten der AfD Kimmich als „Vorbild“ gefeiert und in Person der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel gepoltert, am Bayern-Star werde in der Impf-Debatte „offenkundig ein Exempel statuiert, um die Bürger weiter in Panikstimmung zu versetzen“. (BERICHT: „Vorbild“ - AfD lobt Kimmich)