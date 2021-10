Bundesliga: Trainer-Frage bei Eintracht Frankfurt darf kein Tabu sein - Kommentar

Ein glücklicher Punktgewinn gegen RB Leipzig darf den Blick nicht vernebeln. Wieder einmal war der Auftritt der Eintracht insgesamt schwach. Für SPORT1-Reporter Christopher Michel rückt Trainer Oliver Glasner nun in den Blickpunkt.

In der 94. Minute durfte Eintracht Frankfurt doch noch jubeln. Tuta hatte das 1:1 gegen RB Leipzig erzielt und einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt gesichert. (BERICHT: Leipzig verschenkt Sieg in Frankfurt)

Wofür steht der Eintracht-Fußball?

„Das zu verändern, was seit Jahren in Frankfurt normal war, ist schwer“, stellte Trainer Oliver Glasner nach dem glücklichen Remis gegen Leipzig frustriert fest.

Das Team sammelte neun von 30 möglichen Punkten in der Bundesliga und ist im DFB-Pokal in Mannheim ausgeschieden. Einzig sieben Zähler in der Europa League sorgen noch für ein freundlicheres Gesamtbild. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)