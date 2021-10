Bundesliga: Topmöller lobt Upamecano nach Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin

Dayot Upamecano stand nach seiner Leistung gegen Borussia Mönchengladbach heftig in der Kritik. Gegen Union Berlin meldet er sich mit einem Geniestreich zurück.

Beim historischen 0:5-Debakel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach sah der Franzose gleich mehrfach nicht gut aus und musste sich in der Folge viel Kritik gefallen lassen. (SPORT1-Note: 6)

Der startete beim 5:2-Erfolg der Bayern gegen Union Berlin tatsächlich auf der Bank und wurde erst in der 68. Minute für Lucas Hernández eingewechselt, wovon sich der Innenverteidiger jedoch nicht beirren ließ. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayern-Co-Trainer Toppmöller lobt Upamecano

Upamecano zeigte an der Alten Försterei eine starke Leistung und legte zehn Minuten nach seiner Einwechslung den Treffer von Thomas Müller zum 5:2-Entstand in beeindruckender Art und Weise vor.

Nach einem Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte marschierte der Franzose fast über den gesamten Platz und steckte dann kurz vor dem Strafraum auf Müller durch, der per Schlenzer vollendete. Upamecano ballte die Faust, es war bereits die vierte Vorlage für den 23-Jährigen in dieser Saison, der für seinen Auftritt ein Sonderlob seines Co-Trainers erhielt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)