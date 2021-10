NBA: Dennis Schröder bei Overtime-Pleite verhöhnt - Wagner-Brüder stark

Boston musste in dieser Saison bereits zum fünften Mal in die Overtime, lediglich eine Partie der Celtics endete nach regulärer Spielzeit.

Wagner-Brüder bei Pleite stark

„Wir haben in der ersten Hälfte zu viele Offensiv-Rebounds liegen lassen und uns in der zweiten Halbzeit zu viele Turnover geleistet“, analysierte Franz Wagner nach der Partie von Orlando. Magic-Trainer Jamahl Mosley sagte: „Uns ist am Ende der Sprit ausgegangen. Das ist unser drittes Spiel in vier Tagen. Das können wir nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber wir waren ein bisschen kaputt.“