Bundesliga: Union Berlin hinterlässt beim FC Bayern Eindruck

Ein 5:2 war nach der Partie gegen den FC Bayern auf der Anzeigetafel zu lesen – allerdings aus Sicht der Gäste. Und doch war der Applaus für die Eisernen, deren Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast ist, völlig verdient.

„Der Verein ist einzigartig. So etwas gibt es in dieser Form woanders nicht“, sagte Torhüter Andreas Luthe bei Sky: „Die Leute wertschätzen, was wir aufwenden und verstehen, dass du gegen die Bayern auch zu Hause mal verlieren kannst.“