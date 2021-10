UFC: Star-DJ Francesco Facchinetti stellt Strafanzeige gegen Conor McGregor nach Ausraster in Italien

Rundumschlag! McGregor stichelt gegen Messi, Ronaldo und Co.

Nach Conor McGregors Ausraster gegen Francesco Facchinetti droht dem UFC-Star ein juristisches Nachspiel. Der italienische Star-DJ hat den Fall an die Polizei übergeben.

Bei dem Vorfall soll er laut eigener Angaben eine Schnittwunde an der Lippe und eine Verletzung am Hals erlitten haben.

„Es geht hier um Anstand und Conor ist verdammt gefährlich“, gab er als Begründung für seinen Schritt an und fügte hinzu: „Das ist ein Problem!“ (BERICHT: Die dunkle Seite eines 180-Millionen-Manns)

Conor McGregor soll nicht ins Gefängnis

„Er kann es besser machen als das“, sagte Facchinetti. „Er kann besser sein als das hier. Was passiert, wenn er morgen einen Mann schlägt und dieser Mann stirbt? Was passiert dann? Was passiert mit MMA?“