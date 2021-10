2. Bundesliga: HSV nur mit Remis gegen Holstein Kiel - Rückschlag im Aufstiegskampf

In der 2. Bundesliga kommt der Hamburger SV im Nordderby gegen Holstein Kiel nicht über ein Unentschieden hinaus. Bei Kiel kehrt Fiete Arp an alte Wirkungsstätte zurück.

Holtby vergibt Sieg bei Ex-Klub

Und um ein Haar hätte er sich zum Spielverderber aufgeschwungen, als er in der Nachspielzeit den Kieler Sieg auf dem Fuß hatte. Doch der Mittelfeldspieler schoss den Ball über das Hamburger Gehäuse. „Schade, dass ich uns am Ende nicht belohnen kann. Ich hätte den gern gemacht, aber es sollte leider nicht sein.“

Kiel-Trainer Rapp erklärte: „Die Zuschauer haben ein tolles Spiel gesehen. Hintenraus waren wir dem Sieg ein Tick näher.“ HSV-Kapitän Sebastian Schonlau haderte mit dem vergebenen Sieg. „Kiel war in der erste Hälfte mausetot. Da müssen wir noch zielstrebiger sein, dann gehen wir vielleicht mit 2:0 in die Pause. Das Tor darfst du so schnell nicht bekommen“, sagte er.