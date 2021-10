Anzeige

Darts: Fallon Sherrock bei World Series Finals raus - King, Clayton und van den Bergh weiter - Wright, Price und van Gerwen im Einsatz Sherrock-Traum endet bitter

Irres Finish! Sherrock bringt Legende Taylor ins Wanken

SPORT1

Bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam zeigt sich Mervyn King auch an Tag zwei von seiner besten Seite. Für Fallon Sherrock ist das Turnier jedoch früh wieder beendet.

Da ging nicht viel zusammen!

Mit einer Wildcard war Fellon Sherrock bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam direkt in der zweiten Runde gestartet - wo sie sich klar mit 1:6 gegen Krzystof Ratajski geschlagen geben musste.

Anzeige

Am Ende stand für die „Queen of the Palace“ eine schwache Double-Quote von gerade einmal 25 Prozent zu Buche. Besonders bitter verlief das siebte Leg.

Der „Polish Eagle“ verpasste sein 111-Checkout und gab Sherrock die Möglichkeit zum zweiten Leggewinn.

Allerdings hatte die Engländerin mit einem 164-Highfinish eine echte Herausforderung zu bestehen. Am Ende blieb sie bei 25 Rest. Der Pole hingegen konnte seine 16 Rest ebenfalls nicht ausmachen und Sherrock bekam eine erneute Chance.

Statt im zweiten Wurf 16 Rest über die Doppel-8 auszumachen, überwarf sie jedoch mit Doppel-16 und Ratajski ließ sich nicht nochmal bitten.

Clayton und van den Bergh dürfen weiter träumen

Überflieger Jonny Clayton und Dimitri van den Bergh bleiben weiter im Rennen um den Titel bei den World Series Finals. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Der Belgier setzte sich gegen José de Sousa mit 6:3 durch. Vor allem nach seinem vorentscheidenden Break zum 3:2 zeigte der „Dreammaker“, wie wichtig das Spiel für ihn war.

Auch Jonny Clayton ließ gegen seinen Kontrahenten nichts anbrennen und deklassierte Vincent Van der Voort klar mit 6:1.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Damit darf der Waliser nach seinen Triumphen in der Premier League, beim Masters und dem World Grand Prix in diesem Jahr von seinem nächsten großen Coup träumen.

King macht es erneut

Bereits am Vortag überrollte Mervyn King seinen Kontrahenten James Wade mit 6:0 und zauberte dabei noch mit 115,62 Punkten pro Aufnahme den höchsten Average in der Geschichte der World Series of Darts Finals ans Oche.

An diesem Abend war Madars Razma der Leidtragende. Auch der Lette muss nach einem 0:6-Whitewash gegen den „King“ seine Koffer packen. Diesmal verpasste der Engländer seine Bestleistung vom Vortag jedoch deutlich.

Anzeige

Dennoch ist ein 3-Darts-Average von 98,02 Punkten immer noch eine klare Ansage für das Viertelfinale.

Für Gary Anderson ist das Turnier nach seiner 4:6-Pleite gegen Niels Zonneveld jedoch bereits nach dem Achtelfinale beendet.

Zum Verhängnis wurden der Nummer sechs der Order of Merit die Doubles. Lediglich vier seiner zwölf Möglichkeiten konnte der „Flying Scotsman“ nutzen. Zonneveld, seines Zeichens lediglich die 108 der Welt, stand am Ende bei einer Double-Quote von 50 Prozent. (Die aktuelle Darts-Weltrangliste)

Alle Achtelfinal-Spiele im Überblick:

King - Razma 6:0

Zonneveld - Anderson 6:4

Clayton - van der Voort 6:1

Van den Bergh - de Sousa 6:3

Anzeige

Sherrock - Ratajski 1:6

Wright - Huybrechts 1:6

Price - van Duijvenbode

van Gerwen - Kuivenhoven