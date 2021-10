Bundesliga: RB Leipzig kassiert Last-Minute-Ausgleich bei Eintracht Frankfurt

In der ersten Hälfte hatte Christian Poulsen die Leipziger durch ein irreguläres Tor in Führung gebracht. RB verpasste durch den späten Ausgleich den Sprung auf Champions-League-Platz vier, muss sich stattdessen mit Mittelfeld-Rang acht begnügen.

Beide Teams sind unter der Woche im Europapokal gefordert. Während die Eintracht am Donnerstag auswärts bei Olympiakos Piräus antreten muss, wartet auf Leipzig am Mittwoch der Königsklassen-Kracher gegen Paris St. Germain. ( Bundesliga: Die Torjägerliste )

In seiner Startelf fand er am Samstag gar keine Position für Silva, Poulsen erhielt in der Sturmspitze den Vorzug. Und der Däne hatte vor 31.000 Zuschauern auch gleich die erste Großchance, scheiterte aber freistehend aus fünf Metern an Kevin Trapp (10.).