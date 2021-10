Chelsea behauptet Tabellenführung - Liverpool und ManCity straucheln

Teammanager Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben das Fernduell um die Tabellenführung in der Premier League für sich entschieden.

Teammanager Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben das Fernduell um die Tabellenführung in der Premier League für sich entschieden. Die Blues setzten sich am Samstag bei Newcastle United mit 3:0 (0:0) durch. Chelsea bleibt mit 25 Punkten an der Spitze, die Konkurrenten FC Liverpool und Manchester City strauchelten hingegen.