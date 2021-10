Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FSV Mainz 05, 1:2 (1:1)

Jae-Sung Lee brachte Bielefeld in der 24. Minute ins Hintertreffen. Den Ausgleichstreffer hatte Jacob Laursen im Repertoire, als er eine Vorlage von Manuel Prietl in den Maschen unterbrachte (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Jonathan Burkardt versenkte die Kugel zum 2:1 (68.). Am Ende punktete der 1. FSV Mainz 05 dreifach bei DSC Arminia Bielefeld.