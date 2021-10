Bundesliga: Florian Kohfeldt gewinnt mit VfL Wolfsburg bei Bayer Leverkusen

Die Tore für die Wölfe erzielten Lukas Nmecha (48.) und Maximilian Arnold (51.). Maxence Lacroix sah in der Schlussphase noch die Rote Karte nach einer Notbremse an Lucas Alario. Selbiger verschoss anschließend den Elfmeter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Der Traumstart in die zweite Halbzeit hat uns natürlich in die Karten gespielt. Und wir haben es bis zum Ende gut verteidigt“, sagte Kohfeldt nach seinem Traumstart.

Pfiffe gegen Leverkusen

Kohfeldt indes hatte die Wölfe am Dienstag übernommen , nachdem der vorherige Trainer Mark van Bommel am Sonntag entlassen worden war.

Unter dem Niederländer war Wolfsburg gut in die Saison gestartet, hatte aber zuletzt acht Pflichtspiele in Folge - darunter Bundesliga und Champions League - nicht gewinnen können. In der Bundesliga setzte es sogar vier Niederlagen in Folge.