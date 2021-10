Anzeige

Bundesliga: BVB besiegt Köln - Hazard und Tigges treffen BVB bleibt Bayern auf den Fersen

Zittersieg! Doppelpacker Hazard erlöst den BVB spät

Durch den Sieg gegen den 1. FC Köln bleibt der BVB dem FC Bayern auf den Fersen. Zudem gelingt dem Rose-Team ein Novum in dieser Saison.

Der BVB bleibt weiter Bayern-Jäger Nummer eins! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das Team von Marco Rose setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 2:0 gegen den 1. FC Köln durch und lauert nun weiter einen Punkt hinter dem Rekordmeister, der sein Spiel bei Union Berlin mit 5:2 gewann, auf Rang zwei. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Thorgan Hazard (40. Minute) und Steffen Tigges (64.) mit seinem ersten Bundesligatreffer besorgten den Dortmunder Erfolg. Für das Team von Steffen Baumgart war es das dritte sieglose Spiel in Serie, die Dortmunder gewannen dagegen das vierte Bundesliga-Spiel in Serie - und das erste in dieser Saison ohne Gegentor. Köln bleibt im im Mittelfeld der Tabelle.(DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Es war eine großartige Stimmung, 2:0 gewonnen, kein Gegentor kassiert. Wir können sicherlich noch besser spielen, aber die Leute sind zufrieden“, sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach der Partie bei Sky. Premieren-Torschütze Tigges erklärte: „Die nächsten Tage werde ich noch ein bisschen lachen, bevor am Montag die Vorbereitung auf die Champions League wieder anfängt.“

Köln beginnt stark

BVB-Trainer Marco Rose verzichtete zunächst auf Donyell Malen und Youssoufa Moukoko - Hazard und Kapitän Marco Reus sollten im Sturm Erling Haaland (Hüftbeugerverletzung) ersetzen, dessen Comeback sich laut Sportdirektor Michael Zorc „noch Wochen“ hinziehen wird. Gregor Kobel kehrte für Marwin Hitz ins Tor zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Beim FC leistete Steffen Baumgart wieder Schwerstarbeit an der Seitenlinie. „Manchmal glaube ich, er ist als Kind in Zaubertrank gefallen“, hatte Rose über das Herumtigern seines Trainerkollegen gewitzelt. Die Kölner begannen stark und ballsicher, Jan Thielmann, Mark Uth und Ondrej Duda bildeten eine Dreierreihe hinter dem zuletzt treffsicheren Anthony Modeste.

Auch der Ball landete schnell im Tor - Uth (16.) war er allerdings bei seinem vorherigen Haken an die Hand gesprungen. Die BVB-Abwehr offenbarte große Räume, in die der FC immer wieder lange Bälle spielte. Kurz darauf verhinderte Kobel gegen einen 45-Meter-Lupfer von Duda mit Müh und Not womöglich das Tor des Jahres (20.).

Tigges trifft erstmals in der Bundesliga

Was kam vom BVB? Wenig - bis zur 25. Minute, in der Reus ein Solo von Marius Wolf hätte mit dem Abschluss veredeln müssen. Er traf jedoch den Ball nicht richtig. Die Dortmunder kamen besser in die Offensive, aus einem misslungenen Rückpass von Jonas Hector schlug Thomas Meunier jedoch auch kein Kapital (36.). Hazard blieb bei seinem Treffer unbedrängt.

Köln, weiterhin spieltaktisch auf Augenhöhe, erhöhte Risiko und Tempo, kam fast immer über die anfällige linke BVB-Abwehrseite. Modestes erste gute Kopfballchance (51.) entschärfte Kobel, Uth (57.) schoss am Tor vorbei. Der FC drängte den BVB mehr und mehr in den Rückzug, doch Tigges nutzte nach einem Eckball die erste Dortmunder Chance nach der Pause.

