HSV wollte Mohamed Salah holen - Oliver Kreuzer verrät, warum Transfer scheiterte

Mo Salah "ist in der besten Form seines Lebens!"

Kreuzer wollte Salah zum HSV holen

Dreimal versuchten Kreuzer, ehemaliger Sportvorstand der Hanseaten, und Nachfolger Peter Knäbel, den Ägypter an die Elbe zu locken.

Ähnlich wie die zurückliegenden drei Versuche in die Bundesliga aufzusteigen, blieb auch die Charme-Offensive bei Salah erfolglos. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Gespräche über Salah schon zur Zeit beim FC Basel

Erstmals wagte sich Kreuzer im Januar 2014 an eine Verpflichtung. Salah stand damals noch beim FC Basel unter Vertrag. Dort war Kreuzer vor seiner Hamburger Zeit auch mal tätig - zu Beginn seiner Karriere als Sportmanager.

Salah zu Chelsea - aber HSV bleibt dran

Bei den Blues kam Salah nicht zum Einsatz, weswegen Kreuzers Nachfolger Knäbel, heute Sportvorstand bei Schalke 04, 2015 weitere zwei Versuche startete, Salah per Ausleihe nach Hamburg zu holen - wiederum vergebens.

Salah wird zum Weltklassespieler

Im Sommer 2017 ging Salah dann für 42 Millionen zum FC Liverpool. Bei den Reds wurde er zu einem Weltklassespieler, erzielte in seiner ersten Saison bei den „Reds“ insgesamt 44 Tore (16 Vorlagen) in 52 Spielen.

Schon beim 159. Einsatz für Liverpool erzielte Salah seinen 100. Treffer für den Klub. Am 24. Oktober 2021 konnte Salah im Spiel bei Manchester United seinen 105. Treffer in der Premier League erzielen. Damit wurde er zum besten afrikanischen Schützen in der Geschichte dieser Liga und überholte Didier Drogba.